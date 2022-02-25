Leman dergisi, kağıt krizi nedeniyle önümüzdeki hafta çıkmayabilir

Haftalık mizah dergisi Leman, kağıt bulamadıkları gerekçesiyle “Belki önümüzdeki hafta çıkamayacağız” dedi.

Türkiye’de artan döviz kuru ve Türk Lirası’nın değer kaybı, tüm girdi kalemlerinde dışa bağımlı olan yayıncılık sektöründe ciddi bir ekonomik krize neden oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2021 yılında ortalama fiyatı en fazla artan ürün yüzde 168 ile kâğıt oldu. Türkiye Yayıncılar Birliği’ne göre ise yılbaşından bu yana kitap kâğıdına yüzde 130 ila 150, birinci hamur kâğıdına ise yüzde 200 ila 250 arasında zam geldi.

Kriz haftalık mizah dergisi Leman’ı da vurdu. Bu hafta ‘Geççek’ kapağıyla raflarda yerini alan dergi, önümüzdeki hafta kağıt sorunu nedeniyle çıkamayabilir.