Lays, Ruffles, Doritos’un sahibi Frito Lay’e ‘rekabet’ soruşturması

Rekabet Kurulu, Türkiye’de Lays, Ruffles, Doritos, Cheetos ve Çerezza cips ve Rocco şekerleme pazarlarında faaliyet gösteren Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açtı.

Fotoğraf: Canva

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinden yaptığı duyuruya göre Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin perakende noktalarında rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediğine yönelik yürütülen araştırma Rekabet Kurulunca tamamlandı.

Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak Frito Lay hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Ön araştırma dönemindeki incelemelerde şirketin Türkiye’deki hemen her bölgede paketlenmiş cips pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırarak münhasırlık sağlamaya çalıştığına yönelik çok sayıda delil elde edildi.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerininin Kanun’u ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kalacakları anlamına gelmiyor.