L. Doğan Tılıç: Zamlar geri alınmazsa, Kılıçdaroğlu’nun atacağı adım önemli

Kılıçdaroğlu’nun “Faturamı ödemeyeceğim” çıkışının bu öfke dalgası üzerinde ne kadar yükselip yaygınlaşacağını göreceğiz. Ancak bu haliyle bile, ana muhalefet liderinin eyleminin Türkiye siyaseti için bir ilk olduğunu, “bu kitlelere dönük bir çağrı değil” deme gereksinimi duysalar da, Adalet Yürüyüşü’nde olduğu gibi tek başlatılan eylemin yayılma potansiyeli olan bir sivil itaatsizlik çağrısı olduğunu söylemek mümkün.

Çağrı ilk yankısını HDP’de buldu ve Garo Paylan “Ben de ödemeyeceğim!” dedi.

İktidar zamlardan vazgeçse Kılıçdaroğlu karşısında geri adım atmış, geri almasa yaygınlaşan toplumsal protestolar altında kalmış olacak!

Zamlar geri alınmazsa, Kılıçdaroğlu’nun atacağı yeni adımların ne olacağı önemli. Toplumsal tepkinin yaygın bir sivil itaatsizlik eylemi ve protestoya dönüşmesinin önünü mü açacak, yoksa onu “tek başına” yapacağı eylemlerle sınırlayacak mı?

L. Doğan Tılıç’ın yazısı