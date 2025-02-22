L. Doğan Tılıç: 'Ya sıra bize de gelirse?' endişesi; kimde yok ki

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Başlığı anksiyetenin karşılığı bir psikiyatri kavramı olarak düşünmemiştim. Kafamın içinde bir arkadaşın TÜSİAD’ın başına gelenler için yazdıkları dönüp duruyordu: “Sustular sustular / Sıra onlara geldi. / Biz de sustuk. / Bakalım bize ne zaman sıra gelecek?”

TÜSİAD’cıların “Ülke olarak moralimiz bozuk” ifadesinin yansıması bir ruh hali gibi.

Bunaltı belirtilerinden biri, bir kötülük beklentisi olarak, “Ya olursa” düşüncesinin insanı bir türlü rahat bırakmamasıymış. “Bakalım bize ne zaman sıra gelecek?”in bir başka hali de “Ya sıra bize de gelirse?” endişesi aslında. Kimde yok ki!

L. Doğan Tılıç’ın yazısı