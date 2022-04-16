L. Doğan Tılıç: ‘Ver doları, sıfırlayım sorunu’ şeklinde bir iş bitiricilik

Evet, bir de “komşularla sıfır sorun” vardı. Sonra, can ciğer kuzu sarması olduğumuz, birlikte tatile çıktığımız komşularla savaşmaya başladık ve şimdi yine “kuzu sarması” olalım diye uğraşıyoruz.

Neden?

Nedene dair en çarpıcı örneği de İlhan Cihaner yazdı dün. Erdoğan’ın “Bu millet enayi değil, hesabını sormasını bilir” dediği Kaşıkçı davası Suudi Arabistan’a devredildi işte. Suudi Arabistan’la tekrar “sıfır sorun” olmak için!

Tabii “enayi” olmadığımız için de öyle bedavaya devretmedik. “Ver doları, sıfırlayım sorunu” şeklinde bir iş bitiricilik yaptık galiba!

L. Doğan Tılıç’ın yazısı