L. Doğan Tılıç: Türkiye hiç bu kadar da adaletsiz kalmamıştı

Kapitalizmin malı canın önünde tutan hukuk düzeninde hiçbir zaman insanın “işte bu” diyeceği bir adalet olmadı, ama Türkiye hiç bu kadar da adaletsiz kalmamıştı.

Ekmek ve adalet dediğimde, kapitalizmin hukukundan da söz etmişken, şunu yazmadan geçemem: 1997 yılında, daha AKP iktidarı yokken, biri 18 yaşından büyük üç çocuk Antep’te baklava çaldıkları için hapse mahkûm edilmişti. 18 yaşından büyük olan 9 yıl, küçük olanlar 6 yıl ağır hapse!

14 yaşındayken bir parça ekmek çaldığı için zindana atılan Jean Valjean’ı anlatan Sefiller yazıldıktan 160 yıl sonra!

L. Doğan Tılıç’ın yazısı