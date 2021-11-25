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Yaramazlara biraz batar!

L. Doğan Tılıç: Sorumluluğunuz ‘helalleşilecekler’ listesine yeni isimlerin eklenmesini engellemektir!

Derhal seçim” diyen Kılıçdaroğlu, “helalleşme” listesi içinde Gezi’nin çocuklarından Ali İsmail Korkmaz’ı da saymıştı. Berkin Elvan da var “helalleşilecek”!

Ancak, “derhal seçim” çağrılarınız yükselirken insanlar da “hükümet istifa” diye sokaklara çıkmaya başlamışsa, sorumluluğunuz “aman sokaklardan uzak durun”a indirgenemez.


Kırıp dökmeden, yakıp yıkmadan toplanmak, protesto etmek ve talepleri haykırmak anayasal hakkıdır vatandaşların. Sorumluluğunuz o hakkın garantiye alınması ve siz o hakkı kullanmayacaksanız bile hakkı kullanan vatandaşlara kol kanat gerilmesidir.

Sorumluluğunuz “helalleşilecekler” listesine yeni isimlerin eklenmesini engellemektir! Yeni Ali İsmaillerin, yeni Berkinlerin olmasına izin vermemektir!

Bunun yolu birliktelikten, safları sıklaştırmaktan geçiyor. Türkiye, bu rejimin inşası sürecine bir dönem Erdoğan’ın konuşmalarını yazarak omuz verenlerin bile “Felaketin kıyısındayız. … Böyle bir dönemde susan herkes sorumludur.” diye seslerini yükselttiği bir dönemden geçerken, tek adam rejiminden kurtulmak için onu inşa edenlerin de içinde yer aldığı seçim ittifakları oluşuyorsa, varsın olsun.

Ancak, insanlarımızı ekonomik ve demokratik bir sefalete mahkûm eden bu ucube sistemden kurtulmanın öncelikli bir sorun olduğunu gören sol ittifaklarını bununla sınırlı göremez, görmüyor.

Solun “helalleşecek” yeni Ali İsmailler olmasın diye de, tek adam rejiminden sonra kurulacak laik, demokratik, kamucu yeni Türkiye için de safları sıklaştırıp bir arada durması gerekiyor.

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