L. Doğan Tılıç: Sandık bekleyenler, sandığa saygı durulmadığında ne yapacak?

CHP Grup Bşk. Vekili Engin Özkoç da STK’lere seslenerek, sokağa çıkılamıyorsa yapılabilecekleri işaret etti: “Bütün sivil toplum örgütlerine söylüyorum. Bulunduğunuz her yerde, sokağa çıkmanıza gerek yok. Toplantılarınızı yapacaksınız, basın toplantısıyla duyurmanızı sizden talep ediyoruz, istiyoruz, feryat ediyoruz.”

Tamam basın toplantılarıyla duyursunlar, seslerini duyuracak ne kadar basın kaldıysa artık. Ancak, kimse sokağa çıkmayı taşkınlıkla eşitlemesin!

Protesto bir hak. Evrensel bir insan hakkı, bu memlekette de yasal, anayasal bir hak! Kuşkusuz kırıp dökmeyeceksiniz, taşkınlık yapmayacaksınız, yakıp yıkmayacaksınız ancak yasal, anayasal hakların kullanımından da geriye adım atmayacaksınız!

Nereye kadar? Bugün Türkiye’de de dışarıda da seçim sonuçlarının kabul edilmemesi olasılığı üzerine senaryolar yazanlar, analizler yapanlar var. Umarım bu ülke öyle bir trajedi yaşamaz, ama sabırla sandık bekleyenler, sandığa saygı durulmadığında ne yapacaklar?

L. Doğan Tılıç’ın yazısı