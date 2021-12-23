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Yaramazlara biraz batar!

L. Doğan Tılıç: Oysa, asıl eylemi buradan kurmak gerek!

Dolar çıktı, dolar indi… Bundan kaybedenler oldu, kazananlar oldu… Hem de ne kazanma!

Bir de, kazanmayı da kaybetmeyi de doların avronun iniş çıkışında aramayanlar var. Onlar ekmek kuyruklarında… Onlar et süt yoğurt alamayanlar, pazarlarda atıklardan sebze meyve seçenler… Kış dondurmaya başlamışken elektriği kesilmiş, doğalgazı olmayan evlerdekiler… Çocuklarını okula beslenmesini koyamadan gönderirken kahrolan anneler onlar…


Hep bunları konuşup bunları yazıyoruz. Muhalefet bunları anlatıyor. Siyasal özneler buradan kuruyorlar söylemlerini.

Oysa, asıl eylemi buradan kurmak gerek!

L. Doğan Tılıç’ın yazısı

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