L. Doğan Tılıç: Mutlaka saldırılar olacak ama o saldırıları ve acıyı ortak kimliğe dönüştüreceğiz

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Türkiye siyaseti ile memlekette olanlar ve olacaklar açısından son birkaç günün en önemli iki olayı sevgili Sırrı’ya suikast girişimi ve CHP lideri Özel’e atılan tokattır. Her ikisinin de “organize iş” olduğuna dair en küçük bir kuşku yok. Organize edenler konusunda herkesin aklında bir şeyler/birileri vardır. Ancak, Özel de söyledi, şimdi bunlar iktidarın sırtında yük ve kafalarda en küçük bir soru işareti dahi bırakmayacak şekilde aydınlatılmazsa, o yük her dakika ağırlaşarak orada duracak.

Tarih, saldırılara uğramış birçok muhalefet liderinin, doğru tepkiyle bunları daha geniş halk desteğine ve güce dönüştürmesinin örnekleriyle dolu. Bir saldırıyı güce dönüştürmenin yolu ona verdiğiniz yanıtta yatar. Hedef alınarak “kurban” edilmek istenenin yanıtı ahlaki ve cesursa, yüzünüze inen tokadın acısını bir siyasal enerjiye dönüştürebilmişseniz, insanlarda “bu saldırı aslında hepimize” duygusu yaratılmışsa, halkın haklı bir amaç için yürüdüğünüz ve asla geri adım atmayacağınız inancını pekiştirebilmişseniz işte o zaman korksun sizi korkutmaya çalışanlar!

Bu ortak talebin üzerine, asla bir kişisel ya da örgütsel hırsı çıkarmayacak, gölgesini düşürmeyeceğiz! Mutlaka saldırılar olacak. Ancak o saldırıları ve acıyı ortak kimliğe dönüştüreceğiz. Biri gözaltına alındığında, tutuklandığında, susturulduğunda hepimiz o olacağız.

L. Doğan Tılıç’ın yazısı