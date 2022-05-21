L. Doğan Tılıç: Muhalefetin ‘keşke’ için zamanı da tahammülü de kalmadı

Bir yandan bu hesaba yaslanılsa bile, öte yandan içeride muhalefeti daha fazla baskıya alarak “yol temizliği” de yapılacak. Kesin! Kılıçdaroğlu’nun son zamanlarda keskinleşen muhalefeti ve en son SADAT’ın kapısına dayanması da böylesi değerlendirmelere dayanıyor.

O yüzden, bugün Maltepe’de yapılan mitingi sadece Canan Kaftancıoğlu’na sahip çıkmakla ilgili görmek yanlış olur. İktidarın rejimini pekiştirme yolu üzerinde duran ve mevcut tek adam rejimine son verip yeniden demokratik cumhuriyeti hedefleyen herkesin bir arada olması gereken günlerdeyiz.

“Keşke” başka muhalifler hedef alınırken, HDP’li belediyelere kayyumlar atanırken, milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılırken ortak ve güçlü tepkiler verilebilseydi! Ancak, muhalefetin başka “keşke”ler için zamanı da tahammülü de kalmadı.

L. Doğan Tılıç’ın yazısı