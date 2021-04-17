L. Doğan Tılıç: Memlekette gitmek için ölümden zor bir parayı vermeyi göze alanlar var!

Artık hastanelerde sıra beklenmiyordu. İlaç doktor bedavaydı. Herkes kendi kimliğini gururla taşıyabiliyor, Kürtçe türküler söyleyebiliyordu. Emekliler en yüksek maaşı alıyordu. Otoyollarımızın, havaalanlarımızın bir benzeri Avrupa’da yoktu. Koronavirüsten kırılan Avrupa’ya biz yardım ediyorduk. Kendi otomobilimizi yapıyor, aya gitmeye hazırlanıyorduk. Özetle; Almanya bizi kıskanıyordu!

Sonra, ne olduysa oldu. Bir belediyenin dahil olduğu organizasyonla hizmet pasaportu alarak Almanya’ya giden 50’ye yakın vatandaştan sadece 3’ünün geri döndüğünü öğrendik. Gerisi Almanya’da kaybolmuşlardı. Anlaşılan, bu yeni bir insan kaçırma yöntemi olmuş, yollarda ölme riskine girmeden 10-12 bin avro ödenerek memleketten ‘kaçma’ yolu bulunmuştu.

Reklam

Uzun lafın kısası, çeken bir şey yok Avrupa’da. Memlekette gitmek için ölümden zor bir parayı vermeyi göze alanlar var! Ne itiyorsa artık?

L. Doğan Tılıç’ın yazısı