L. Doğan Tılıç: Konuyu bu boyutlara taşıyan iktidarın politikaları oldu

Günlerdir sığınmacıları konuşuyor Türkiye. Sosyal medyada Suriyelilere, Afganlara dönük insanı insanlığından utandıran şeyler yazılıp söyleniyor. Toplum yaşadığı bütün sorunların sorumluluğunu sığınmacıya, mülteciye, yabancıya yıkmaya hazır ve en ufak bir kıvılcımda patlayacak noktaya getirildi.

Kılıçdaroğlu’nun, aslında hepimizin, hiç değilse bir hafta da sığınmacılara “sığınmamız” öyle çok şeyi değiştirirdi ki!

Kuşkusuz, sığınmacılar bir “toplumsal sorun”a dönüştü. Ancak, sorunun nedeni onlar değil. Konuyu bu boyutlara taşıyan iktidarın politikaları oldu. “Sorun”un temelinde, bir gün “Biz Suriyelileri göndermeyeceğiz”, ertesi gün “göndereceğiz” diyen iktidarın yeni Osmanlıcı dış politikası, ekonomiyi ucuz emekle döndürme yaklaşımı ve sığınmacıları Avrupa ile ilişkilerde pazarlık konusu yapması var.

Ve iktidarıyla muhalefetiyle siyasal partilerin bu insanları “seçim malzemesi” yapması!

L. Doğan Tılıç’ın yazısı