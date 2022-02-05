L. Doğan Tılıç: İşçiden yana esen rüzgarın baharı getirmeye yetmeyeceği bilinmeli

Dört bir yandan eylem haberleri geliyor. Renkli şirket montlarıyla görünür olan motokuryeler, fabrikalarda ve zincir marketlerde greve çıkan işçiler, çiftçiler, değişik protesto yöntemleriyle sokağa çıkan emekçiler, esnaf… Son günlerde daha çok işçiler önde.

Örgütsüz ve lidersiz toplumsal hareketler, kendilerini doğuran sorunlara dikkat çekmede benzersiz bir işleve sahip olsalar da, onların bu sorunları çözmesini beklemek fazlaca iyimserlik!

Hedef alınacak belli bir lideri olmadığından bu tür hareketleri bastırmanın daha zor olduğu söylense de, lidersiz hallerinin mesajlarını duyulur/görünür kılmakta dezavantaja dönüştüğü ve yağmacı şiddet gruplarına da alan açarak iktidarlar tarafından ezilmesine gerekçeler yarattığı da göz ardı edilemiyor.

Memleketin dört bir yanından protestolar yükselirken, “işçiden yana esen rüzgar”ın baharı getirmeye yetmeyeceğini bilmek ve o rüzgar içinde, ona yön verebilen bir yerde de durabilmek gerekiyor.

L. Doğan Tılıç’ın yazısı