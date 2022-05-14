L. Doğan Tılıç: İmamoğlu da siyaset dışına itilebilir

Şimdiye kadar ne kadar siyasetçi, ne kadar HDP milletvekili, belediye başkanı cezaevine konuldu, siyasetten yasaklandı bir düşünün. Ve seçime doğru giderken daha nicelerinin iktidarının yoluna çıkmamaları için yasaklanacağını…

Yarın HDP kapatılabilir. İmamoğlu da Kaftancıoğlu’na benzer bir kararla belediye başkanlığından alınıp siyaset dışına itilebilir.

“Yok artık!” diyorsanız, unutmayın DEVA Partisi’nin bile mitingleri yasaklanıyor. Hatırlayın; AKP’nin içinden çıktığı geleneğin partisi Saadet’in Genel Başkanı Karamollaoğlu’nun bile “İsminin başına ‘terör’ ifadesi eklenerek pasaportu iptal edildi.”

Böyle bir ülkede hangimiz güvende olabiliriz ki?

L. Doğan Tılıç’ın yazısı