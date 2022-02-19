L. Doğan Tılıç: Gün gelecek şıkıdım şıkıdım yazılar yazılacak, geççek yani!

Artık Turkey yok, Türkiye var! “Good bye Turkey, Hello Türkiye!” diye coşkuyu vermek ve buradan da bir milli destek devşirmek mümkündü ama yılbaşından beri faturadan başka bir şey konuşulmayınca bu çok önemli fırsat heba oldu!

Haydi, farz edelim ki Turkey değil, Türkiye’yiz; tonlarca uyuşturucunun gelip geçtiği, iktidar gölgesinde büyüyen gençlerin pudra şekeri çektiği bir ülke olmaktan çıkacak mıyız?

Gazeteciler hapsedilmeyecek, kadın meslektaşımıza refakat için Ahlak Polisi gönderilmeyecek; seçilmişlerin yerine kayyımlar atanmayacak; tarikat yurtlarında taciz, tecavüz intihar olmayacak; üniversiteliler barınabilecek ve evlerine artık “fuhuş yuvası” denmeyecek mi? Çocuk Sıla’lar katledilmeyecek mi?

Bu sorular o kadar uzar ki, şu cumartesi günü yazanı da okuyanı da sıkar! Ama biliyorum; gün gelecek şıkıdım şıkıdım yazılar yazılacak, siz de ben de keyifle okuyacağız.

Geççek yani!

L. Doğan Tılıç’ın yazısı