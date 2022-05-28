L. Doğan Tılıç: ‘Göç’ haberi sadece ‘göç’ haberi değildir

Unutmamamız gerek ki, “göç” haberleri sadece “göç” haberleri değildir ve pek çok başka konu ve haberle örtüşen yönleri vardır. Şimdi, bizde ekonomi, siyaset ve seçim haberleriyle iç içe geçmesi gibi.

O yüzden sıklıkla uyarıyorum; bir kesime yönelik tepki/öfke üzerinde yükselerek iktidara gelenlerin, o kesimi yok ettikten sonra, yok edilmelerine çanak tutan veya sessiz kalanlara neler yapacağını asla kestiremezsiniz.

Ya da tarihte yaşananlara, Almanya’ya, 6-7 Eylüllere bakarak gayet net kestirebilirsiniz!

L. Doğan Tılıç’ın yazısı