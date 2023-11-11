L. Doğan Tılıç: Darbe ve ilk düğme

Darbe şakaya gelmez, ciddi iştir. Tehlikelidir. Cezası da cezaların en büyüğü: Ağırlaştırılmış müebbet hapis!

Bir darbeye direnmek ve onu boşa çıkarmak kolay değil. Darbeciler, bazen silahlı bazen silahsız, hükümetin ya da devletin kimi güçlerini de arkalarına alarak gelir. 15 Temmuz’daki gibi. Sonradan “Allah’ın bir lütfu” olarak tanımlansa da, hedefteki Erdoğan darbeyi sokakta ve halkın direnişiyle savuşturdu.

Siyaset bilimi ve darbeler tarihi, ona karşı yapılması gerekenleri çok net gösterir:

İlk elde, önemli olan darbenin adını “darbe” olarak koyabilmektir. Ardından, bu saptamada anlaşan en geniş kesimlerin; bireylerin, STK’lerin, sendikaların, meslek odalarının ve siyasal partilerin birleşik bir cephe oluşturmasını sağlamak gerekir.

Sonraki adım; kitleleri ve toplumun tüm kesimlerini, en geniş birliktelik içinde, barışçıl protestolarla, meşruiyetine gölge düşmeyecek ve ahlaki üstünlüğü tartışmasız şiddet dışı eylemlerle harekete geçirmek; tüm yasal, hukuki araç ve kurumları da sonuna kadar kullanmaktır.

L. Doğan Tılıç’ın yazısı