L. Doğan Tılıç: Bizim de çocuklarımız, torunlarımız var, şiirsel bir adaletin simgesi olacak!

Darbeler, diktatörlükler, faşizm böyle işte… İşkence ediyor, öldürüyor, hapsediyor, terör estiriyor toplumun üzerinde.

Şili’de de, 1973’te sosyalist Allende’yi deviren Pinochet 1973’ten 1990’a 23 yıl iktidarda kaldı. Kimi raporlara göre; 40 bin 18 Şilili işkencelerden geçirildi. 2 bin 279 muhalif infaz edildi. 200 bin kişi sürgün edildi. Sayısız insan “kayboldu”, tecavüze uğradı.

Şimdi, 11 Mart’ta, geçen Aralık’ta bir sol ittifakla ülkenin en genç cumhurbaşkanı seçilen öğrenci lideri Boriç’in hükümeti göreve başlayacak. Yaş ortalaması 49 olan, 14’ü kadın 24 kişilik kabinenin Savunma Bakanı, Salvador Allende’nin sosyalist torunu biyolog-veteriner Maya Fernandez oldu. Henüz 2 yaşındayken dedesini kanlı bir darbe ile deviren ve katleden ordudan o sorumlu artık!

Kabinede böyle başkaları da var. Ve bizim de çocuklarımız, torunlarımız var; şiirsel bir adaletin simgesi olacak!

Gitmekte olanın gitmesi için en geniş birliği, böylesi bir adaletin gelebilmesi için de gereken birliği sağladığımızda!

L. Doğan Tılıç’ın yazısı