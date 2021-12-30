L. Doğan Tılıç: ‘Biz’ olamazsak, 2022’de de acılar yaşayacağız

Eğer “biz” olmazsak, örgütlü ve gücü “ben”lerin gücünün misliyle katlanmış hali olan bir “biz” olamazsak, 2022’de de acılar yaşayacağız. Acılar ve düş kırıklıkları!

Adını nasıl koyarsak koyalım, içinde yaşadığımız rejim işlerin kurallar ve kurumlarla olağan akışında yürüdüğü bir rejim değil.

İktidardakiler için iktidar, bugün bırakılıp yarın geri alınabilecek bir yönetme gücü değil, varlık yokluk meselesi ve yok olmamak için kutuplaştırmaya, şiddete, baskıya, otoriterleşmeye devam edecekler.

İstanbul Belediyesi’ne kayyum atanamayacaksa, seçimlerimiz yok sayılamayacaksa, KPSS birincileri mülakatlarda elenemeyecekse, Roboskiler olmayacaksa bir daha asla, telefonları dinlemeyecekse muhalif belediye başkanlarının, çöplükten ya da pazar artıklarından yiyecek toplamayacaksak ve ekmek kuyrukları olmayacaksa, ancak “biz” olabilirsek olmayacak.

L. Doğan Tılıç’ın yazısı