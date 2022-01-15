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Yaramazlara biraz batar!

L. Doğan Tılıç: Bir ‘hayalet’ olarak yoksulluk

Kapitalist hayatın doğal akışı içinde yoksulluk derinleşecek, git gide dayanılmaz olacak, insanlar yaşadıkları koşullara ve onu yaratan kapitalizme isyan edecekler; oradan da daha toplumcu, eşitlikçi bir düzen çıkacak diyen bir devrimci düşünce olamaz.

Böylesi bir gidişattan devrimci patlamaların değil, tam tersine toplumsal çöküşlerin çıkması ve bunun üzerinde de örgütlü azınlıkların otoriter faşizan yönetimlerinin yükselmesi, tarihin sıklıkla karşımıza çıkardığı durumlardır.


Böylesi bir gidişattan çıksa çıksa yere düşen madenciye tekme atanların iktidarı çıkar!

Yoksulluğun Marx’ın “hayalet”ine dönüşmesi için, yere düşen madenciyi ve ona tekme atanı “görmek” ve hatta siyaset yapma adına tekrar tekrar göstermek de yetmez. Yere düşen madenciyle birlikte olmak ve birlikte onu düştüğü yerden kaldırma pratikleri geliştirebilmekle, bunu solun siyaset tarzına ve yaşam biçimine dönüştürebilmekle olur.

L. Doğan Tılıç’ın yazısı

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