L. Doğan Tılıç: Barış için silahlara veda yetmez

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Şu kesin; daha yeni başlayan, uzun sürecek ve nasıl sonuçlanacağını kestiremeyeceğimiz bir süreç var. Kürtler, Öcalan’ın en üst perdeden PKK’ye yaptığı bu çağrıyla devlete de bir alan açtığını, bundan sonra neler olacağını devletin atacağı adımların belirleyeceğini düşünüyor.

Ancak, “Kürt sorunu yoktur” noktasından o ‘açılan alan’a nasıl gelineceği bir muamma!

Öte yandan Kürtlerin kafasında devletin atacağı adımlara dair sorular olduğu gibi, Türk muhalif çevreleri arasında da “Acaba Kürtler/DEM, bu açıklamanın ardından mevcut rejimi pekiştiren ve Erdoğan’ın yeniden seçilmesinin önünü açan ilişkilere girerler mi?” sorusu var. Kürtlerin sorulmasını zül addediyoruz dedikleri soru!

Umarım; silahlara veda edilir, çatışmalar son bulur, artık gençlerimiz ölmez ve analarımız ağlamaz… Ummakla yetinmemeli, gerçekleşmesi için de elimizden geleni yapmalıyız, çünkü çatışma ve savaş öldürmediklerinin de hayatını mahveder.

Yalnız, barış için silahlara veda yetmez.

Hemingway’in “Silahlara Veda” romanındaki “arms” sözcüğünün iki anlamı vardır; “silahlar” ve “kollar”. Barış için silahlar bırakılmalı, ancak kollar da birbirine sarılmalı, kucaklaşılmalıdır. Eşit ve özgür yurttaşlar olarak nasıl bir toplumda birlikte yaşayacağımız konusunda anlaşılmalıdır.

Onun otoriter bir toplum/yönetim olamayacağı da kesindir!

L. Doğan Tılıç’ın yazısı