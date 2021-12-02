L. Doğan Tılıç: AKP grubu dün pek bir isteksizdi alkış konusunda

10 yıl önceydi galiba, hatırlarsınız, o zaman başbakan olan Erdoğan grup toplantısında haritalar göstererek konuşurken, önceki iktidarların yaptığı kara yollarını gösteren haritayı kaldırdığında alkış kopmuştu da yanlış yerde alkışlayan milletvekillerini “Bunu niye alkışlıyorsunuz? Alkışlanacak harita şimdi geliyor” diye hafiften fırçalamıştı.

Nereden nereyeee?

Ne söylese avuçları patlatan alkışlara sahne olan AKP grubu dün pek bir isteksizdi alkış konusunda. Cılız alkışlar, hiç alkışlamayanlar, Başkan konuşurken telefonuyla oynayanlar, başı elleri arasında düşünenler…

L. Doğan Tılıç’ın yazısı