Kylie Jenner ve Timothée Chalamet kırmızı halıda ilk kez birlikte boy gösterdi

Kylie Jenner ve Timothée Chalamet, Roma’da düzenlenen 70. David Di Donatello Ödülleri’nin kırmızı halısında ilk kez birlikte poz verdi.

Fotoğraf: Access Hollywood

Jenner ve Chalamet çifti, 2023’ten bu yana romantik bir ilişki yaşasa da ilişkilerine dair ayrıntıları çoğunlukla gizli tutuyor.

Çift, son iki yıldır, özellikle Chalamet’nin Bob Dylan’ı canlandırdığı ‘A Complete Unknown’ adlı filmi vesilesiyle birlikte birçok etkinliğe katılmış, ancak kırmızı halıda birlikte görünmemişti.

Jenner, bu yıl Oscar, Altın Küre ve BAFTA törenlerinde de Chalamet’e eşlik etmişti.

Jenner ve Chalamet, böylece ilişkilerinde bir aşama daha atladı ve siyah kıyafetleriyle kırmızı halıda el ele tutuşup fotoğraf çektirdi.

Chalamet, törende sinematik mükemmelliği nedeniyle Oscar ödülüne eşdeğer David Ödülü’ne layık görüldü.