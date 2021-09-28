KVKK’dan aşı ve PCR test sonucu bilgisiyle ilgili karar

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), Covid-19’la mücadele kapsamında yetkili kurumlar ve işverenlerin aşı ve PCR test sonucu bilgisini işlemesinin kanuna aykırı olmadığına karar verdi.

Türkiye’de de aşı olmayanlardan, eğitim öğretim faaliyetleri başta olmak üzere konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu etkinliklere katılımda ve şehirlerarası seyahatlerde negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmişti. Daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu zorunluluğun işyerleri için de haftada bir PCR testi olarak uygulanacağını duyurmuştu.

Anketlere göre çalışanların yüzde 65’i işyerleri tarafından PCR testi istenmesi kararını doğru buluyor.

Bunla ilgili KVKK’nın aldığı kararda devletlerin, kamu sağlığının korunmasını teminen iş yerleri de dahil olmak üzere toplu halde bulunulacak alanlarda Covid-19 aşı bilgisi veya PCR testi sonuçlarının işlenmesi zorunluluğunu getirdiği aktarıldı. Ayrıca İçişleri Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı genelgelerinde de karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler alındığı, işyeri ya da işveren tarafından Covid-19 aşı bilgisi veya negatif sonuçlu PCR test bilgisinin istenebileceğinin belirtildiğine işaret edildi.

Bilgiler kanundaki şartlara göre işlenmeli

KVKK kararında kişilerin tahlil, test, rapor, aşı gibi sağlık durumlarına ilişkin bilgilerin kanuna göre kişisel sağlık verisi olduğu ve bu bilgilerin kanunun 6’ncı maddesinde yer verilen işleme şartlarına uygun olarak işlenmesi gerektiği kaydedildi.

Kurulun kararında, Covid-19’un sebebiyet verdiği salgın hastalığın kamu güvenliği ve kamu düzenini tehdit etmesi sebebiyle ve hastalığın yayılımını engellemek amacıyla, aşı bilgisi, negatif sonuçlu PCR test bilgisinin işyeri/işverenler tarafından işlenmesinin söz konusu kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen önleyici ve koruyucu faaliyetler kapsamında yapılabileceği, dolayısıyla bu faaliyetlerin kanun kapsamında olduğu aktarıldı.

Ayrıca kararda, salgın kapsamında yürütülen kamu güvenliğini ve kamu düzenini koruma amacına yönelik faaliyetler dışında kalan ya da bu amacı aşan nitelikteki kişisel veri işleme faaliyetlerinin ise kanun kapsamında yer alacağı vurgulandı.