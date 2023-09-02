Kuzey Kore’den ‘seyir füzesi’ denemesi

Sürdürülebilir bir yaşamı seçmek ve onu sürdürebilmek insanlık adına kolay olmayan psikolojik süreçlerden biri olacak gibi görünüyor. Ancak birlik olmak da bizim en büyük gücümüz! Prof. Dr. Psikoterapist Bilge Uzun, hep beraber el ele verdiğimizde bunun üstesinden gelebileceğimize inanıyor.