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Kuzey Kore’den Güney Kore’ye 190 kişi kaçtı

Kuzey Kore’den Güney Kore’ye kaçan kişilerin sayısının 2023’te yaklaşık 190 olduğu bildirildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Yonhap’ın haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı Bakan Yardımcısı Moon Seoung-hyun bir televizyon programına verdiği demeçte geçen yıl Kuzey Kore’den Güney’e kaçan kişilerin sayısına değindi.


Kuzey Koreli diplomat ve yetkililerin Güney Kore’ye ilticalarının arttığını belirten Moon, 2023’te Güney Kore’ye gelen Kuzey Koreli sığınmacıların sayısının bir yıl öncesine kıyasla neredeyse üç kat artarak yaklaşık 190’a ulaştığını ifade etti.

Kuzey Kore’nin Covid-19 sırasında aldığı katı sınır tedbirleri nedeniyle kaçan kişi sayısında gözle görülür bir düşüş olmuştu.

Önceki yıllarda üç bin civarında seyreden bu sayı, 2019’a gelindiğinde yaklaşık 1167’ye düşmüş, 2022’de ise 59 olarak kaydedilmişti.

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