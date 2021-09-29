Kuzey Kore yeni tip ‘hipersonik füze’ denediğini duyurdu

Kuzey Kore, Hwasong-8 adlı yeni tip hipersonik füzeyi başarıyla test ettiğini duyurdu.

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Devlet medyası, yeni füzenin beş yıllık askeri kalkınma planında ortaya konan en önemli silah sistemlerinden biri olduğunu söyledi.

Füze, genelde nükleer yeteneklere sahip silahlar için kullanılan ‘stratejik silah’ terimiyle adlandırıldı.

Dünkü tanıtım toplantısı, Kuzey Kore’nin katı yaptırımlar arasında büyüyen silah teknolojisinin bir başka göstergesi oldu.

Kuzey Kore devlet haber kuruluşu KCNA, “Bu silah sisteminin geliştirilmesi ülkenin kendini savunma yeteneklerini arttırdı” diye yazdı.

Hipersonik füze denemesi, ülkenin bu ayki üçüncü füze testi oldu. Bu ay içinde yeni bir seyir füzesi tipinin yanı sıra trenle fırlatılan balistik füze sistemi de denenmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da dün hava solunumlu hipersonik füze testi düzenlediğini açıklamıştı. Rusya’nın da bu tip füzeleri denediği biliniyor.

Hipersonik füzeler, normal füzelere kıyasla çok daha hızlı. Bu da füze savunma sistemlerinin, bu tip füzeleri engellemelerini zorlaştırıyor.