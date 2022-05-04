Kuzey Kore, sene başından bu yana 14’üncü balistik füzeyi denedi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin balistik füze denediğini duyurdu.
Füzenin, başkent Pyongyang yakınlarındaki Sunan bölgesinden yerel saatle 12:03’te Japon Denizi’ne doğru fırlatıldığı belirtildi.
Kamu yayıncısı NHK’ye göre, Japonya Savunma Bakanlığı füzenin Japon ulusal münhasır bölge dışına düştüğünü duyurdu. Japonya Başbakanı Kişida Fumio, bölgedeki gemi ve uçaklarda olası hasara yönelik tespit çalışmaları yürütülmesi talimatı verdi.
Son denemeyle birlikte Kuzey Kore, 2022 başından bu yana 14’üncü füzeyi denemiş oldu.