Kuzey Kore, Rusya'ya asker gönderdiğini ilk kez doğruladı

Kuzey Kore, savaşmak üzere Rusya’ya asker gönderdiğini ilk kez doğruladı.
Kuzey Kore Merkez Askeri Komisyonu, askerlerin, Rusya’nın ‘Kursk bölgesini Ukrayna ordusundan geri almasına yardım etmek’ amacıyla gönderildiğini öne sürdü.
Kuzey Kore ve Rusya, Haziran 2024’te kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalamıştı. Anlaşma taraflardan birine saldırı olması halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı kapsıyor.
Pyongyang yönetiminin Aralık 2024’te yürürlüğe giren anlaşma sonrası Rusya’ya yaklaşık 12 bin asker gönderdiği tahmin ediliyordu.
Kursk operasyonunun başarıyla sonuçlandığını belirten komisyon kaç askerin gönderildiğini, kaçının öldüğünü açıklamadı.
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, 26 Nisan’da Kursk’ın Ukrayna ordusundan tamamen kurtarıldığını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bildirmişti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’yse, bölgedeki bazı ilçelerde askeri harekatını sürdürdüğünü açıklamıştı.
Güney Kore kınadı
Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore’nin Rusya’ya asker göndermesini kınadı: “Pyongyang yönetimi Rusya’ya asker gönderdiğini kabul ederek uluslararası toplumla alay ediyor.
Kuzey Kore ve Rusya arasındaki askeri işbirliği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarıyla, BM şartını ihlal ediyor.”