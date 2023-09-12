Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya’ya gitmek üzere zırhlı treniyle yola çıktı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un, Rusya’ya gitmek üzere zırhlı treniyle pazar günü öğleden sonra Pyongyang’dan ayrıldığı bildirildi.

Fotoğraf: Kore Merkezî Haber Ajansı

Kuzey Kore’nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı’na (KCNA) göre, Kim’e seyahati sırasında hükümet ve silahlı kuvvetlerin önde gelen yetkilileri eşlik edecek.

Özel zırhlı trenle yapacağı yolculuğunun yaklaşık 20 saat sürmesi beklenen Kim’in, Vladivostok’ta düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu’na katılacağı tahmin ediliyor.

KCNA, daha önce yeri ve zamanına ilişkin detayların paylaşılmadığı ziyarette Kim’in Putin’le görüşeceğini açıklamıştı.

Kremlin de Kuzey Kore lideri Kim’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in davetiyle yakında Rusya’yı ziyaret edeceğini bildirmişti.

The New York Times’ın ABD’li yetkililere dayandırdığı haberde, Kim’in Putin’le ‘Ukrayna’daki savaşta Moskova için daha fazla silah sağlama ve farklı alanlarda askeri işbirliği olasılıklarını ele almak üzere’ bir araya geleceği öne sürülmüştü.

Kim son olarak 2019’da Rusya’yı ziyaret ederek Vladivostok şehrinde Putin’le görüşmüştü.