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Yaramazlara biraz batar!

Kuzey Kıbrıs’ta ‘sahte diploma’ soruşturması: TRT temsilcisi de gözaltında

Kuzey Kıbrıs’ta yürütülen sahte diploma soruşturmasında TRT Lefkoşa Temsilcisi Sefa Karahasan da gözaltında.

Fotoğraf: Kıbrıs Postası

‘Üniversiteler ülkesi’ olarak tanıtılan kuzey Kıbrıs bir süredir ‘sahte üniversite diploması’ skandalıyla sarsılıyor.


Soruşturmanın hedefinde Kıbrıs Sağlık Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) var. Karahasan da KTSU’nun mütevelli heyeti üyesi.

Kıbrıs Postası‘nın haberine göre Karahasan’ın yarın Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor.

Soruşturma kapsamında hükümetteki Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) eski milletvekil Kemal Dürüst ve KKTC Kooperatif Şirketler Mukayyidi Çelebi Ilık da tutuklanmıştı. Dürüst bir dönem eğitim bakanlığı da yapmıştı.

Son olarak İçişleri Bakanlığı sekreteri Remziye  Seven tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklu ve tutuksuz yargılanan başka sanıklar da var.

KKTC’de 23 aktif, 12 ön izinli yüksek öğrenim kurumu bulunuyor. Son dönemde adadaki üniversite enflasyonu, hem sahte diplomalar hem de öğrenci kaydıyla Kıbrıs’a giden ancak eğitime katılmayıp ‘başka işlerle’ uğraşan yabancılarla da gündeme geliyor.

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