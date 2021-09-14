Kuzenler beş dakika arayla evlendi, birbirlerinin nikah şahidi oldu

Edirne’de iki kuzen beş dakika arayla evlendi, birbirlerine nikah şahitliği yaptı.

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AA’nın haberine göre Mine Kıyakoğlu ve Berkay Kayabaş ile Buse Savcu ve Emre Kıyakoğlu’nun nikahları, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu tarafından beş dakika arayla kıyıldı.

Dünya evine giren kuzenler birbirlerine nikah şahitliği yaptı.

Görevi boyunca çok sayıda nikah kıydığını ancak bu törende bir ilkin yaşandığını belirten Helvacıoğlu, “Gelin damadın şahidi de yine gelin ve damat oldu. Çifte nikah çifte mutluluk söz konusu” dedi.