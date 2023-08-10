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Yaramazlara biraz batar!

Kuveyt’te ‘Barbie’ ve ‘Talk to Me’ filmleri yasaklandı

Kuveyt makamlarının, ‘toplum ahlakını ve sosyal gelenekleri korumak’ için ‘Barbie’ ve ‘Talk to Me’ adlı filmleri yasakladığı bildirildi.

Ülkenin resmi haber ajansı KUNA’da yer alan habere göre, Enformasyon Bakanlığı Basın Yayın Müsteşar Yardımcısı ve Sinema Filmlerini Denetleme Komitesi Başkanı Lafi es-Sabii, Barbie ve Talk to Me filmlerinin gösterime girmeyeceğini söyledi.


Komitenin toplum ahlakını ve sosyal gelenekleri koruma çabaları çerçevesinde söz konusu filmlerin vizyona girmesini yasaklandığını işaret eden Sabii sözlerini şöyle sürdürdü: “Komite filmin vizyona girmesine izin vermeden önce, rahatsız edici sahnelerin silinmesini istiyor. Film, toplumun değerleriyle uyuşmayan bir mesaj içerdiğinde ise vizyona girmesine yasak getirilir. Bu, halkımızın değerleri ve geleneklerimizle bağdaşmayan içeriklere sahip her film için geçerlidir.”

Lübnan da Barbie filminin ‘ahlaki ve dini’ değerlere aykırı olduğu ve eşcinselliği öne çıkardığı gerekçesiyle vizyona girmeyeceğini açıklamıştı.

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