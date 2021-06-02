Kutlu Adalı cinayeti: Atilla Peker, adli kontrolle serbest

Kıbrıslı gazetesi Kutlu Adalı’nın öldürülmesine ilişkin soruşturmada ifade veren Atilla Peker, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Adalı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker, bugün İstanbul’un Kartal ilçesindeki Anadolu adliyesine giderek, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda yaklaşık dört saat ifade verdi.

Reklam

Savcılıktaki işlemlerin ardından Peker, ‘tasarlayarak öldürmeye yardım etme’ suçundan yurtdışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Peker, Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Sedat Peker, 23 Mayıs’ta yayınladığı 7’nci videosunda 1996’da dönemin içişleri bakanı Mehmet Ağar ve Özel Harekat’çı Korkut Eken’in talebi üzerine çözüm ve barış yanlısı Kıbrıslı gazeteci Adalı’yı öldürmesi için kardeşi Atilla Peker’i görevlendirdiğini söylemişti.

Reklam

Aynı gün Muğla’nın Fethiye ilçesinde ‘ruhsatsız silah bulundurmak’ suçlamasıyla gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Atilla Peker, savcılık ifadesinde, Eken’le birlikte Adalı’yı öldürmek üzere Kıbrıs’a gittiğini, Adalı’nın evinin çevresinde keşif yaptıklarını, cinayeti işlemeden geri döndüklerini, Eken’in daha sonra kendisine “Atilla biz Kıbrıs işini hallettik” diyerek Adalı’nın öldürüldüğünü söylediğini anlatmıştı.

Eken ise “Adalı’yı tanımıyorum. Olayın araştırılması için suç duyurusunda bulunacağım” demiş, o dönem Kıbrıs’a artan PKK faaliyetlerini araştırmak için Ağar’ın görevlendirmesiyle gittiğini, yanına Atilla Peker’i de aldığını söylemişti. Eken, devlet görevlisi olmayan Peker’i ‘devlet stratejisi’ nedeniyle yanına aldığını ifade etmişti.

İstanbul Anadolu başsavcılığı, iddialar üzerine soruşturma başlatmıştı.