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Yaramazlara biraz batar!

Kütahya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Kütahya’da saat 20:24’te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi’nin (AFAD) bildirdiğine göre depremin merkez üssü Simav ilçesi; derinliği 13,43 kilometre.


Depremin merkez üssü. Görsel: AFAD

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