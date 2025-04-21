Kütahya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Kütahya’da saat 20:24’te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi’nin (AFAD) bildirdiğine göre depremin merkez üssü Simav ilçesi; derinliği 13,43 kilometre.
Yaramazlara biraz batar!
Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis 88 yaşında hayatını kaybetti. Peki yerine seçilebilecek isimler arasında kimler öne çıkıyor?
Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis’in ölüm nedeninin inme, koma ve geri döndürülemez kalp yetmezliği olduğunu bildirdi.
Esenyurt’ta tekel bayisinde iki kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada dört sanığa ikişer kez müebbet hapis cezası verildi.
Her yıl nisanın son iki haftasında görülen ‘Lyrid’ meteor yağmurunun en yoğun iki gecesi yarın başlıyor.
Ekrem İmamoğlu, tutuklanmasından ötürü Almanya’nın Türkiye’ye savaş uçağı satışını engellemesine ilişkin olarak, görevi devralacak yeni hükümete karardan dönme çağrısı yaptı.