Kuş gribi virüsü ilk kez bir insanı enfekte etti

Avustralya, kuş gribi (H5N1) virüsünün ilk kez bir insanı enfekte ettiğini duyurdu.

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Reuters’ın haberine göre açıklamada Hindistan’da kuş gribi virüsüyle enfekte olmuş bir çocuğun Avustralya’da tedavi edildiği ve tamamen iyileştiği belirtildi. Böylece ilk kez bir insanda kuş gribi (H5N1) enfeksiyonu doğrulandı.

Avustralya’nın Victoria eyaletinden sağlık yetkilileri çocuğun temas ettiklerinde ve çevresinde başka vaka saptanmadığını açıkladı.

Eyaletin sağlık sorumlusu Dr. Claire Looker, “Yüksek derecede patojenik kuş gribinin insanda doğrulanan ilk vakası” dedi.

Uzmanlar kuş gribi virüsünün insanlar arasında yayılmasının düşük ihtimal olduğunu düşünüyor.