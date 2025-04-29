Kurum'a teşekkür eden TİP'li belediye başkanı özür diledi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkür eden Türkiye İşçi Partili (TİP) Hatay Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay özür diledi.

Fotoğraf: AA

Belediyenin süregiden işleri için bakanlığa gittiğini belirten Karaçay, bu sırada Kurum’la ayaküstü görüştüğünü ama bir toplantı yapmadığını belirtti.

Anadolu Ajansı’nın (AA) o anlara ilişkin videosu dokuz saniyeydi. Karaçay ‘bu parçanın yanlış anlamalara sebep olabilecek şekilde yansıtıldığını’ öne sürdü.

TİP'li belediye başkanı, depremzedeler için yapılan çalışmalar nedeniyle Murat Kurum'a 'teşekkür'e gittihttps://t.co/uPun3lI9kn pic.twitter.com/HOiLRKpvqM — Diken (@DikenComTr) April 28, 2025

Karaçay’ın açıklaması şöyle:

* Değerli Samandağlı hemşehrilerime, yurttaşlarımıza ve dostlarımıza; bugün kamuoyunun gündemine gelen ve sadece 10 saniyelik bir parçası yansıtıldığı için yanlış anlamalara sebep olabilecek görüntüler, Samandağ Belediyemizin süregiden işlerini takip amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda bulunduğum sırada çekilmiştir.

* Bakan Kurum’la da bu ziyaret esnasında ayaküstü görüştük ve belediye binamızın yapımı konusundaki takibi için kendisine teşekkür ettim. Bakan Kurum ile bir toplantı yapmadığım gibi, çok kısa süren görüşmemizde Mağaracık sorunumuz (bölge halkının arazileri toplu konut için kamulaştırılmıştı) ile ilgili hiçbir konuşmamız da olmamıştır.

* Tamamlama protokolünü imzalamış olmaktan mutluluk duyduğumuz, yıllardır sürüncemede bırakılan belediye hizmet binamıza ilişkin edilen bu teşekkürün Mağaracıklı hemşerilerimin haklı mücadeleleriyle ilişkilendirilmesi beni derinden üzmüştür. Kamuoyuna yansıyan konunun gerçeği ve tamamı bundan ibarettir.

* Bununla birlikte basına sadece son birkaç saniyesi yansıyan görüşmenin biçiminin birçok dostumuz gibi Samandağlı hemşehrilerimizi de rahatsız ettiğini fark etmiş bulunuyorum. Samandağ halkının, Türkiye İşçi Partili yoldaşlarımın ve tüm Türkiye’den dostlarımızın iradesine gölge düşürmek niyetim asla olmamakla beraber kameralara yansıyan kısıtlı görüntülerdeki rahatsız edici biçim için özürlerimi iletiyorum.

* Bir yıldır bir belediye binamız bile olmadan yıkık bir kenti ayağa kaldırmaya ve ona hizmet vermeye çalışan Samandağ Belediyesi emekçilerinin ve gönüllülerinin insanüstü emeği ve özverisi yerine bu tür konularla gündeme gelmekten dolayı duyduğum üzüntünün tarifi bulunmuyor.

* Benim ve belediyemizde yer alan tüm arkadaşlarımın bütün çabası bu ülke emekçisinin yarattığı kamu kaynaklarını Samandağ’ın acil ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve halk yararına kullanılabilmesi içindir. Bu çabamızdan ve kararlılığımızdan asla taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Halkçı ve kamucu siyaset anlayışımızda en baştan beri aynı noktada ve aynı inançta olduğumuzun bilinmesini ister, tüm dostlarımızın Samandağ’a verdiği desteği devam ettirmesini rica ederim.