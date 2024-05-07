Kurum’a niyet İmamoğlu’na kısmet: Dursun Özbek İBB’yi ziyaret etti

Yerel seçimlerden önce “Murat Kurum İstanbul için bir şans” diyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bugün soluğu İstanbul belediye başkanlığına yeniden seçilen Ekrem İmamoğlu’nun makamında aldı.

Özbek, İstanbul belediye başkan adayı Murat Kurum’un 17 Ocak’taki Galatasaray Kulübü’nü ziyaretinde şöyle konuşmuştu: “Sayın bakanımın ben İstanbul’a bakış açısını ben çok iyi biliyorum. Gerek Emlak Konut’taki gerekse bakan olduktan sonraki görev çerçevesinde bunları konuşmak tartışmak fırsatımız oldu. Şahsi kanaatim, sayın bakanın İstanbul için bir şans olduğu… Faaliyetlerini özellikle İstanbul’un ihtiyaçları çerçevesinde sürdüreceğinden son derece eminim.“

Özbek, Kurum’un Mandarin Orientel Otel’de düzenlediği ‘Üreten İstanbul büyüyen Türkiye’ programına da katılmış, Kurum etkinlikte Özbek’in yanaklarını avucunun içine almıştı. O anın fotoğrafı da çok tartışılmıştı.

Özbek bugün ise İmamoğlu’na ziyaret etti. Galatasaray başkanı, İBB başkanına takım logosunun yer aldığı plaketi ve basketbol takımının 100’üncü yıl formasını hediye etti.

İmamoğlu sosyal medya hesabı X’ten şöyle yazdı: “Sayın Dursun Özbek ve yönetim ekibine teşekkürler. İşbirliğine ve ortak çalışmaya devam edeceğiz.”