Kurum ‘Kanal İstanbul’da topu İstanbulluya attı

Cumhur ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adayı Murat Kurum, Kanal İstanbul projesi sorusuna kaçamak yanıt verdi.

Fotoğraf: AA

Kurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanı olduğu süreçte Kanal İstanbul projesini dilinden düşürmüyordu.

Kurum çevre katliamına neden olacağı gerekçesiyle büyük tepki çeken projeyi “Yüzde 52’si yeşil alanlardan oluşan Türkiye’nin en çevreci şehircilik projesidir” sözleriyle övmüştü.

AA’nın haberine göre Beşiktaş’ta esnafı ziyaret eden Kurum, “Birçok mega projemiz olacak” dedi.

Bir gazetecinin “Mega projelerden biri de Kanal İstanbul mu?” sorusuna Kurum şöyle yanıt verdi:

“İstanbul’un gündeminde olmayan hiçbir şey bizim gündemimizde olmayacak dedik. Bunu ifade ettik. İstanbul halkı neyi istiyorsa, neyi bekliyorsa biz de hep onların isteği ve dilekleri doğrultusunda çalışacağız ve bu beklentileri karşılayacak projeler yapacağız. Öncelik sıralaması olacak.”