Kurum: Kanal İstanbul şu an gündemimizde yok

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum “Kanal İstanbul’la ilgili bir konu şu an gündemimizde yok” dedi.

Murat Kurum. Fotoğraf: AA / Arşiv

İktidarın Kanal İstanbul projesi bir süredir yeniden konuşuluyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 28 Nisan’da “Tüm Türkiye’ye ilan ve ifşa ederiz ki: ‘Kanal İstanbul gündemimizde yok’ açıklamaları yalandır. 19 Mart darbe girişiminin siyasi hedefi İmamoğlu, maddi hedefi Kanal İstanbul’dur” diyerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bir görüntüsünü paylaşmıştı.

Görüntülerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun, helikopterde Erdoğan’a bölgeyi tanıttığı ve üzerinde gezinilen yerin Başakşehir’deki ‘Sular Vadisi Viyadüğü’ olduğunu söylediği duyuluyordu.

Uraloğlu ayrıca, “Toplam 45 kilometrelik bir proje. Büyük köprüye geldik sayın cumhurbaşkanım. 860 metre uzunluğunda olacak, kendi sınıfında kendi sınıfının en büyük köprüsü olacak” diyordu.

Konu AKP grup toplantısı öncesi bakan Kurum’a soruldu. Kurum, şu yanıtı verdi: “Kanal İstanbul’la ilgili bir konu şu an gündemimizde yok, olmadığını daha önce de söyledik. Kanal İstanbulumuza yönelik polemik yaratmak, konuyu başka alanlara çekme çabası milletimiz nezdinde karşılıksız kalacaktır.

‘Araplara konut satılmadı’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) de Kanal İstanbul hattında Sazlıdere Barajı havzasında TOKİ inşaatını ‘kaçak yapılaşma’ statüsüne alıp kaldırılmasını istediği ortaya çıkmıştı.

Kurum, bu konutlarla ilgili soruyaysa şöyle yanıt verdi:

“Konutların Kanal İstanbul’la hiçbir bağlantısı yok. O konutlar daha önce miting meydanlarında söz verdiğimiz, ‘Milletimize sosyal konut yapılacak’; ev sahibi olmayanlar için yapılan bir çalışma. Alan her vatandaş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Onların söylediği gibi Araplara, herhangi bir ülke vatandaşına konut satılmış değil. Hepsi alt gelir grubu kardeşlerimiz.

Orada 40 bin konut, İstanbul’da inşası devam ediyor. Arnavutköy’de de 58 bin konutun inşası süratle devam ediyor. Bu projenin de Kanal İstanbul’la uzaktan yakından alakası yoktur.”



