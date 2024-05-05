Kurtulmuş: Yeni anayasa görüşmeleri olumlu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilerle gerçekleştirdiği yeni anayasa ilk tur görüşmelerinin olumlu bir havada geçtiğini söyledi.

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TRT Haber’in aktardığına göre Kurtulmuş, “Bu işin esası samimiyettir. Samimiyetle bu süreci yürütmeyi ümit ediyorum. Ben, kendi adıma buna gayret edeceğim” dedi.

Anayasa görüşmelerinde tüm partilerden destek gördüğünü vurgulayan Kurtulmuş şöyle konuştu: “Ziyaret ettiğim partilerin hepsini sürece destek olmaya, katkıda bulunmaya hazır buldum. Türkiye’nin 12 Eylül Anayasasından kurtulmasına ve yeni bir anayasa yapılması çalışmasına ön yargısız olarak destek vereceklerini gördüm.”

Meclis Başkanı, hazırlanacak yeni ve sivil anayasa için mecliste 400’ün üzerinde oyla mutabakat sağlanmasını ümit ettiğini de belirtti.