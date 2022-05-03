Kürtçe tabelaya ‘el hareketi’ yapan öğretmenlere soruşturma

Erzurum’un Karayazı ilçesinde kent girişindeki Kürtçe tabelaya el hareketi yapan öğretmenler hakkında soruşturma başlatıldı.

Görsel: Ruşen Takva (Twitter)

Gazeteci Ruşen Takva’nın aktardığına göre ilçede görevli dört öğretmen, Instagram üzerinden şehrin girişindeki Türkçe ve Kürtçe ‘Hoş geldiniz’ yazılı tabelanın önünde hareket çektikleri bir fotoğraf paylaştı.

Paylaşımda şu sözler yer aldı: “Tabelanın diğer kısmında da ‘Hoş geldiniz’ yazıyor. Ama o kısma olan hareketimiz belli.”

Tepki çeken paylaşım sonrası Karayazı Kaymakamlığı ve ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından adli ve idari soruşturma başlatıldı.