‘Kürtaj karar taslağı’ ABD’de tepkilere neden oldu

ABD Yüksek Mahkemesi’nin kürtaj hakkının garantiye alan hükmü iptal edeceğine yönelik haberler, protesto gösterisine neden oldu. ABD Başkanı Joe Biden da kürtaj savunucularına destek verdi.

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ABD merkezli Politico sitesi, yüksek mahkemenin karar taslağını yayınladı.

Muhafazakar yargıç Samuel Alito’nun kaleme aldığı öne sürülen görüşte, 1973 tarihli ‘Roe-Wade kararı’ olarak bilinen, kürtajın anayasal hak olmasına temel teşkil eden karar ‘açıkça yanlış’ olarak tanımlandı ve kaldırılması istendi.

Mahkemenin gelecek temmuz ayında kürtaj hakkındaki görüşünü açıklaması bekleniyordu.

Dokuz üyeli mahkemedeki üç yargıç liberal, altısı ise muhafazakar eğilime sahip.

Biden tepkili

Yazılı açıklama yayınlayan Biden, basına sızan kararın gerçek olup olmadığı ya da son karar olup olmadığının henüz bilinmediğini belirtirken, kanunun 50 yıldır var olduğunu söyledi.

Biden, Texas başta olmak üzere birçok eyalette kürtajın yasaklanmasına yönelik mahkeme kararları çıktığını söylerken, kararların ardından danışmanlarına kürtaj hakkının korunması konusunda talimat verdi.

Haberin geniş yankı bulmasının ardından çok sayıda kişi Washington’daki Yüksek Mahkeme önünde eylem düzenledi.