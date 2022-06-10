Kürşad Zorlu: Yunanistan’la sorunları hafifletebilecek bir mekanizma yok

Yunanistan ile artan gerginliğin bir önemli boyutu da şüphesiz Türkiye-ABD ilişkilerinin tarihinin en kötü dönemlerinden birinden geçiyor olması…Obama ve Trump döneminde de sorunlar vardı ancak bu kez liderler seviyesinde sorunları hafifletebilecek, öteleyebilecek bir mekanizma yok. Birçok sahadaki görüş ayrılıkları dikkate alınacak olursa kısa vadede böyle bir ihtimal de gözükmüyor. Fransa başta olmak üzere AB ülkelerinin de Yunanistan’a desteği gizli değil.

Kürşad Zorlu’nun yazısı