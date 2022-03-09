Kürşad Zorlu: Türkiye’nin ciddi ve tarihi bir riskle karşı karşıya olduğu çok açık

Yine aynı saatlerde Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Rusya’nın Dünya Ticaret Örgütü üyeliğiyle ilgili adım atmaya hazırlandıklarını açıkladı. ABD’nin tek başına böyle bir yetkisi yok ancak kararlar oydaşma esasıyla alınmakta… Böyle bir olası karar, ticaret tarifelerini ve şirketleri etkileyecek.

Bu noktada Türkiye’nin ciddi ve tarihi bir riskle karşı karşıya olduğu çok açık. Hem artan petrol fiyatları hem de Rusya’nın yasak ürün listesinde bizim olası bağımlılıklarımız açısından. Umarım bu liste için istisnalar getirilmesi düşünülmüştür.

Umarım kurumlarımız bu yaptırımlara yönelik farklı plan ve alternatiflerin çabasındadır.

Fakat en kritik olanı da Batı-Rusya arasında bu eğilimin ve çarpışmanın devamı durumunda Türkiye’nin daha belirgin bir tercih yapma zorunluluğuyla karşılaşacak olması ihtimalidir. Ve makul seviyede götürülen mevcut denge politikasını sarsacak bu ihtimali sağlıklı şekilde değerlendirip, irdeleyebilecek bir tartışma iklimine sahip olup olmadığımızı sizlerin takdirine sunuyorum!

Kürşad Zorlu’nun yazısı