Kürşad Zorlu: Taraflar Donbas’ta en sert çatışmaya hazırlanıyor

Öyle görülüyor ki, bu yıkıcı ve ölçüsüz saldırılar sadece insani boyutuyla değil, muhtemel anlaşma masasının da doğasını değiştirir nitelikte. Zaten tarafların son açıklamalarına bakıldığında bu güvensizlik daha da derinleşmiş gibi.

Bu sebeple taraflar Kuleba’nın işaret ettiği gibi Donbas’ta çok daha büyük ve belki de en sert çatışmaya hazırlanmaktadır. Eğer burada da Kiev’dekine benzer bir durum ortaya çıkarsa Rusya’yı ve Putin’i zor günlerin beklediğini ileri sürmek mümkündür. Ve elbette dünyanın ve Türkiye’nin de pek çok alanda sıkışacağı bir dönemi işaret etmektedir.

Kürşad Zorlu’nun yazısı