Kürşad Zorlu: Savaşın uzaması Rus ekonomisine hazırlık imkanı sunabilir

Avrupalı bazı uzmanlar Rus finans sistemi ilk şoku atlatmış olsa da gayri safi yurtiçi hasıladaki (GSYİH) düşüş ve girdi kıtlığının, günün sonunda Moskova’yı gerilimi düşürmeye zorlayacağını iddia ediyorlar. Donbas meselesi halledilirse ben de mümkün görüyorum…

Öte yandan geçen ay sonunda Rusya Federasyonundaki gözlemlerim sırasında Ruble’nin nasıl değerlendiğini ve dış ticaret boyutu dışındaki kişi ve kuruluşların henüz bu yaptırımları batının beklediği ölçüde hissetmediğini fark etmiştim.

Dolayısıyla Avrupa’nın şunu görmesi de gerekiyor: Yaptırımların orta ve uzun vadeli etkilerine güvenerek savaşı uzatmaları halinde bu durum hem Rus ekonomisine yeni bir hazırlık imkanı, hem de Ukrayna’nın daha fazla yıkımına sebep olabilir.

Kürşad Zorlu’nun yazısı