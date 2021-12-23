Kürşad Zorlu: Gelişmekte olan ülkeler için 2022’de durum hiç parlak görünmüyor

“Salgın sonrasında nasıl bir dünya olacak?” sorusunun cevabı yaklaşan tehlikeleri öngörebilmek ve her ülkenin kendi ölçeğinde tedbirler geliştirebilmesi için oldukça önemli. Atlantik Konseyi’nden Mathew Burrows ve Anca Agachi’ni hazırladıkları raporda 2022 yılına ilişkin 12 risk ve fırsat sıralanırken muhtemel 10 trend başlık da aktarılıyor. Çalışma uzun olduğu için bunlardan özellikle gelişmekte olan ülkeleri ve tabii ki Türkiye’yi de yakından ilgilendiren “Deglobalizasyon” kavramına değinmek gerekiyor.

Raporda ayrıca Türkiye’nin bugün yaşadığı ekonomik probleme ilişkin dikkat çekici bir çerçeve de çiziliyor.

Öyle ki gelişmekte olan ülkeler için 2022’de durum hiç parlak görünmüyor. Küreselleşmenin yükseltici etkisi artık tersine dönmüş durumda. Salgın sürecinde bu kesimin uğradığı tahribat tam olarak bilinmese de ülkelerin büyük kısmında orta sınıf can çekişiyor.

Eğer doğru politik adımlar atılmadığı takdirde bir taraf giderek zenginleşirken diğer taraf fakirleşecek! Bu vaziyet ailelerin iç bütünlüğünü de çatırdatacak!

Kürşad Zorlu’nun yazısı