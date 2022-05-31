Kürşad Zorlu: Fırtınaya hazırlanmak gerekiyor

ABD ve Avrupa ülkeleri küresel kıtlığın daha da artmaması için Ukrayna’daki tahılların çıkarılmasını sağlayacak alternatif yollar üretmeye çalışıyor. Yapımı zaman alacak olsa da Polonya üzerinden Baltık Denizindeki limanlara bir kara koridoru inşa etme planı bunlardan biri…

Anlaşılan o ki, bir yandan yükselen enerji fiyatları bir yandan da temel gıda maddelerindeki fiyat artışlarıyla birleşince çok daha zor bir kışa yürüdüğümüzü gösteriyor!

Acilen tarıma, köylüye, çiftçiye verilen destekleri artırarak, tarımda kullanılabilir toprakları ve üretim sahalarını genişleterek ve verimliliği artırarak yaklaşan fırtınaya olabildiğince hazırlanmak gerekiyor. Açıkçası devletin kaynaklarının betona vb değil böylesi hayati bir alana aktarılması gereken bir dönemden geçiyoruz.

Kürşad Zorlu’nun yazısı